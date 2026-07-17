CONCERT DE RENTRÉE BRAHMS • TANAKA • MOZART Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

CONCERT DE RENTRÉE BRAHMS • TANAKA • MOZART

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-12

L’Orchestre national Montpellier Occitanie fait sa rentrée avec une cheffe finlandaise au parcours fulgurant : Eva Ollikainen, lauréate du Concours Jorma Panula et directrice artistique de l’Orchestre symphonique d’Islande, dirige un programme aux éclats contrastés.

L’Orchestre national Montpellier Occitanie fait sa rentrée avec une cheffe finlandaise au parcours fulgurant : Eva Ollikainen, lauréate du Concours Jorma Panula et directrice artistique de l’Orchestre symphonique d’Islande, dirige un programme aux éclats contrastés.

D’abord l’Ouverture tragique de Brahms, née en 1880 : une page sombre et véhémente, comme un drame condensé. Puis, le Suédois Håkan Hardenberger, trompettiste à la carrière exceptionnelle (plus de 40 ans à repousser les limites de son instrument), crée en France Verse of Light de Karen Tanaka, compositrice japonaise formée à Paris auprès de Tristan Murail et Luciano Berio. Son concerto, aux atmosphères épurées, mêle éclats lumineux et méditation. Enfin la Symphonie n°39 de Mozart, la première de son glorieux triptyque final. L’adagio initial s’ouvre sur une grandeur solennelle, avant un menuet vif et un finale étincelant. Trois œuvres, trois univers : du romantisme orageux à la grâce classique, jusqu’à la création contemporaine. Une soirée qui conjugue tradition et audace.

Au Programme

Johannes Brahms (1833 – 1897)

Ouverture tragique opus 81

Karen Tanaka (*1961)

Verse of Light, concerto pour trompette

Création française

Commande du Malmö Symphony Orchestra et de l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

Symphonie n°39 en mi bémol majeur KV 543

Durée ±1h20 sans entracte

Tarif unique 16€ .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Montpellier Occitanie National Orchestra kicks off its season with a Finnish conductor who has had a meteoric rise: Eva Ollikainen, winner of the Jorma Panula Competition and artistic director of the Iceland Symphony Orchestra, will conduct a program full of striking contrasts.

L’événement CONCERT DE RENTRÉE BRAHMS • TANAKA • MOZART Montpellier a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT MONTPELLIER