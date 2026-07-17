CONCERT DE RENTRÉE BRAHMS • TANAKA • MOZART Montpellier
vendredi 11 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
CONCERT DE RENTRÉE BRAHMS • TANAKA • MOZART
Place de la Comédie Montpellier Hérault
Tarif : 16 – 16 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11 2026-09-12
L’Orchestre national Montpellier Occitanie fait sa rentrée avec une cheffe finlandaise au parcours fulgurant : Eva Ollikainen, lauréate du Concours Jorma Panula et directrice artistique de l’Orchestre symphonique d’Islande, dirige un programme aux éclats contrastés.
L’Orchestre national Montpellier Occitanie fait sa rentrée avec une cheffe finlandaise au parcours fulgurant : Eva Ollikainen, lauréate du Concours Jorma Panula et directrice artistique de l’Orchestre symphonique d’Islande, dirige un programme aux éclats contrastés.
D’abord l’Ouverture tragique de Brahms, née en 1880 : une page sombre et véhémente, comme un drame condensé. Puis, le Suédois Håkan Hardenberger, trompettiste à la carrière exceptionnelle (plus de 40 ans à repousser les limites de son instrument), crée en France Verse of Light de Karen Tanaka, compositrice japonaise formée à Paris auprès de Tristan Murail et Luciano Berio. Son concerto, aux atmosphères épurées, mêle éclats lumineux et méditation. Enfin la Symphonie n°39 de Mozart, la première de son glorieux triptyque final. L’adagio initial s’ouvre sur une grandeur solennelle, avant un menuet vif et un finale étincelant. Trois œuvres, trois univers : du romantisme orageux à la grâce classique, jusqu’à la création contemporaine. Une soirée qui conjugue tradition et audace.
Au Programme
Johannes Brahms (1833 – 1897)
Ouverture tragique opus 81
Karen Tanaka (*1961)
Verse of Light, concerto pour trompette
Création française
Commande du Malmö Symphony Orchestra et de l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Symphonie n°39 en mi bémol majeur KV 543
Durée ±1h20 sans entracte
Tarif unique 16€ .
Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99
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English :
The Montpellier Occitanie National Orchestra kicks off its season with a Finnish conductor who has had a meteoric rise: Eva Ollikainen, winner of the Jorma Panula Competition and artistic director of the Iceland Symphony Orchestra, will conduct a program full of striking contrasts.
L’événement CONCERT DE RENTRÉE BRAHMS • TANAKA • MOZART Montpellier a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT MONTPELLIER
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