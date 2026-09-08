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Concert de rentrée de l’Opéra de Bordeaux, auditorium, Bordeaux

jeudi 10 septembre 2026 · auditorium · Bordeaux

Concert de rentrée de l’Opéra de Bordeaux, auditorium, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
auditorium
Adresse
13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
2€ par personne - Inscription obligatoire à l'accueil du Tauzin

Concert de rentrée de l’Opéra de Bordeaux Jeudi 10 septembre, 19h45 auditorium Gironde

2€ par personne – Inscription obligatoire à l’accueil du Tauzin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T19:45:00+02:00 – 2026-09-10T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T19:45:00+02:00 – 2026-09-10T21:00:00+02:00

L’Opéra de Bordeaux vous invite à inaugurer la nouvelle saison avec leur concert de rentrée. Peut-être une occasion de découvrir la musique classique ?

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Un grand concert à un tout petit prix

ONBA

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