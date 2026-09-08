Concert de rentrée de l’Opéra de Bordeaux, auditorium, Bordeaux
jeudi 10 septembre 2026 · auditorium · Bordeaux
Informations pratiques
Concert de rentrée de l’Opéra de Bordeaux Jeudi 10 septembre, 19h45 auditorium Gironde
2€ par personne – Inscription obligatoire à l’accueil du Tauzin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T19:45:00+02:00 – 2026-09-10T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T19:45:00+02:00 – 2026-09-10T21:00:00+02:00
L’Opéra de Bordeaux vous invite à inaugurer la nouvelle saison avec leur concert de rentrée. Peut-être une occasion de découvrir la musique classique ?
auditorium 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.letauzin.com/agenda/agenda-tauzin/concert-de-rentree-de-lopera-de-bordeaux »}]
Un grand concert à un tout petit prix
ONBA
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