Concert de rentrée de l’Opéra de Bordeaux, auditorium, Bordeaux

Informations pratiques

Concert de rentrée de l’Opéra de Bordeaux Jeudi 10 septembre, 19h45 auditorium Gironde

2€ par personne – Inscription obligatoire à l’accueil du Tauzin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T19:45:00+02:00 – 2026-09-10T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-10T19:45:00+02:00 – 2026-09-10T21:00:00+02:00

L’Opéra de Bordeaux vous invite à inaugurer la nouvelle saison avec leur concert de rentrée. Peut-être une occasion de découvrir la musique classique ?

auditorium 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.letauzin.com/agenda/agenda-tauzin/concert-de-rentree-de-lopera-de-bordeaux »}]

Un grand concert à un tout petit prix

ONBA