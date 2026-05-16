AGENDA · Dole
Concert de rentrée Dole
samedi 29 août 2026 · Dole
Informations pratiques
Dole
Concert de rentrée
Place Précipiano Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29 23:55:00
Date(s) :
2026-08-29
Comme chaque année le grand concert de rentrée réuni tous les habitants du territoire pour un moment festif ! .
Place Précipiano Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 79 79
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English : Concert de rentrée
L’événement Concert de rentrée Dole a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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