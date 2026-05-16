UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dole

Concert de rentrée Dole

samedi 29 août 2026 · Dole

Concert de rentrée Dole

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Place Précipiano
Ville
39100 Dole
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Dole

Concert de rentrée

Place Précipiano Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29 23:55:00

Date(s) :
2026-08-29

Comme chaque année le grand concert de rentrée réuni tous les habitants du territoire pour un moment festif !   .

Place Précipiano Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 79 79 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de rentrée

L’événement Concert de rentrée Dole a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

À voir aussi à Dole (Jura)