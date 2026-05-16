Informations pratiques

Dole

Concert de rentrée

Place Précipiano Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29 23:55:00

Date(s) :

2026-08-29

Comme chaque année le grand concert de rentrée réuni tous les habitants du territoire pour un moment festif ! .

Place Précipiano Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 79 79

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English : Concert de rentrée

L’événement Concert de rentrée Dole a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE