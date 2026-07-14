Informations pratiques

Tonnerre

Concert de restitution de la masterclass

Eglise Saint-Pierre Tonnerre Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Concert viole de gambe et clavecin

Concerts organisés par l’Académie de musique ancienne de Tonnerre (AMAT) dans le cadre de la masterclass de clavecin et viole de gambe qui se tient du 26 au 31 juillet 2026 à Tonnerre. Avec le soutien de la Ville de Tonnerre, en partenariat avec la commune de Junay, la paroisse Saint-Robert et l’Association pour le rayonnement de l’église Saint-Pierre de Tonnerre. .

Eglise Saint-Pierre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 74 18 33

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English : Concert de restitution de la masterclass

L’événement Concert de restitution de la masterclass Tonnerre a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois