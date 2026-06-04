Rencontre & dédicace avec Mélodie MILLER Office de Tourisme à Tonnerre Tonnerre samedi 25 juillet 2026.

Tonnerre

Rencontre & dédicace avec Mélodie MILLER

Office de Tourisme à Tonnerre 61 rue de l’hôpital Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 12:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Le samedi 25 juillet 2026, venez rencontrer Mélodie Miller lors d’une séance de dédicace autour de son thriller psychologique La Mariée de la Fosse, à l’office de tourisme de Tonnerre.

Entre mystère, secrets enfouis et légende de la fosse Dionne, plongez dans une enquête captivante au cœur de Tonnerre. Rendez-vous pour échanger avec l’auteure et faire dédicacer votre exemplaire ! .

Office de Tourisme à Tonnerre 61 rue de l’hôpital Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 14 48

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English : Rencontre & dédicace avec Mélodie MILLER

L’événement Rencontre & dédicace avec Mélodie MILLER Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois