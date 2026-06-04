Rencontre & dédicace avec Mélodie MILLER Office de Tourisme à Tonnerre Tonnerre
Rencontre & dédicace avec Mélodie MILLER Office de Tourisme à Tonnerre Tonnerre samedi 25 juillet 2026.
Tonnerre
Rencontre & dédicace avec Mélodie MILLER
Office de Tourisme à Tonnerre 61 rue de l’hôpital Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 12:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Le samedi 25 juillet 2026, venez rencontrer Mélodie Miller lors d’une séance de dédicace autour de son thriller psychologique La Mariée de la Fosse, à l’office de tourisme de Tonnerre.
Entre mystère, secrets enfouis et légende de la fosse Dionne, plongez dans une enquête captivante au cœur de Tonnerre. Rendez-vous pour échanger avec l’auteure et faire dédicacer votre exemplaire ! .
Office de Tourisme à Tonnerre 61 rue de l’hôpital Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 14 48
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English : Rencontre & dédicace avec Mélodie MILLER
L’événement Rencontre & dédicace avec Mélodie MILLER Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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