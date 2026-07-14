Informations pratiques

Tonnerre

Concert viole de gambe et clavecin

5 Rue Jean Garnier Tonnerre Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Par Kamran Mercier et Elisabeth Joyé

J.S. Bach, L’Art de la fugue, BWV 1080

Nombre limité de places .

5 Rue Jean Garnier Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 44 48 25

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English : Concert viole de gambe et clavecin

L’événement Concert viole de gambe et clavecin Tonnerre a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois