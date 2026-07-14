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AGENDA · Tonnerre

Concert viole de gambe et clavecin Tonnerre

jeudi 30 juillet 2026 · Tonnerre

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
5 Rue Jean Garnier
Ville
89700 Tonnerre
Département
Yonne
Tarif

Tonnerre

Concert viole de gambe et clavecin

5 Rue Jean Garnier Tonnerre Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Par Kamran Mercier et Elisabeth Joyé
J.S. Bach, L’Art de la fugue, BWV 1080
Nombre limité de places   .

5 Rue Jean Garnier Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 44 48 25 

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English : Concert viole de gambe et clavecin

L’événement Concert viole de gambe et clavecin Tonnerre a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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