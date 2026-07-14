AGENDA · Tonnerre
Concert viole de gambe et clavecin Tonnerre
jeudi 30 juillet 2026 · Tonnerre
Informations pratiques
Tonnerre
Concert viole de gambe et clavecin
5 Rue Jean Garnier Tonnerre Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Par Kamran Mercier et Elisabeth Joyé
J.S. Bach, L’Art de la fugue, BWV 1080
Nombre limité de places .
5 Rue Jean Garnier Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 44 48 25
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English : Concert viole de gambe et clavecin
L’événement Concert viole de gambe et clavecin Tonnerre a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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