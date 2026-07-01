Concert de rock, Les Terrasses du Château, Vézénobres

samedi 15 août 2026 · Les Terrasses du Château · Vézénobres

Informations pratiques

Concert de rock Samedi 15 août, 21h00 Les Terrasses du Château Gard

10 € (billetterie sur place)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-15T21:00:00+02:00 – 2026-08-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-15T21:00:00+02:00 – 2026-08-15T22:00:00+02:00

Les Terrasses du Château 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 05 00 83 »}]

Avec les Sixty’s Folies.