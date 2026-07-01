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Concert de rock, Les Terrasses du Château, Vézénobres

samedi 15 août 2026 · Les Terrasses du Château · Vézénobres

Concert de rock, Les Terrasses du Château, Vézénobres

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Lieu
Les Terrasses du Château
Adresse
30360 Vézénobres
Ville
30360 Vézénobres
Département
Gard
Tarif
10 € (billetterie sur place)

Concert de rock Samedi 15 août, 21h00 Les Terrasses du Château Gard

10 € (billetterie sur place)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-15T21:00:00+02:00 – 2026-08-15T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-15T21:00:00+02:00 – 2026-08-15T22:00:00+02:00

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Avec les Sixty’s Folies.

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