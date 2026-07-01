Exposition peintures, Salles Romanes, Vézénobres

Informations pratiques

Exposition peintures 17 – 31 août Salles Romanes Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-17T10:00:00+02:00 – 2026-08-17T13:00:00+02:00

Fin : 2026-08-31T15:00:00+02:00 – 2026-08-31T19:00:00+02:00

Salles Romanes Rue du Porche, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 46 79 14 43 »}]

Peintures de Stéphan Saillard.