AGENDA · Vézénobres
Exposition peintures, Salles Romanes, Vézénobres
lundi 17 août 2026 · Salles Romanes · Vézénobres
Informations pratiques
Exposition peintures 17 – 31 août Salles Romanes Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-17T10:00:00+02:00 – 2026-08-17T13:00:00+02:00
Fin : 2026-08-31T15:00:00+02:00 – 2026-08-31T19:00:00+02:00
Salles Romanes Rue du Porche, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 46 79 14 43 »}]
Peintures de Stéphan Saillard.
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