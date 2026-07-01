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Exposition peintures, Salles Romanes, Vézénobres

lundi 17 août 2026 · Salles Romanes · Vézénobres

Exposition peintures, Salles Romanes, Vézénobres

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Lieu
Salles Romanes
Adresse
Rue du Porche, 30360 Vézénobres
Ville
30360 Vézénobres
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Exposition peintures 17 – 31 août Salles Romanes Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-17T10:00:00+02:00 – 2026-08-17T13:00:00+02:00
Fin : 2026-08-31T15:00:00+02:00 – 2026-08-31T19:00:00+02:00

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Peintures de Stéphan Saillard.

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