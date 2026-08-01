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AGENDA · Chavroches

Concert de Saint-Saëns à Sheeran Chavroches

vendredi 14 août 2026 · Chavroches

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Eglise Saint-Michel
Ville
03220 Chavroches
Département
Allier
Tarif

Chavroches

Concert de Saint-Saëns à Sheeran

Eglise Saint-Michel Chavroches Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Concert pour violon et violoncelle. Un siècle et demi d’amour, de passion et de liberté.
Saint-Saëns, Elgar, Massenet, Bizet, Villoldo.
  .

Eglise Saint-Michel Chavroches 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 73 83 

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English :

Concerto for Violin and Cello. A century and a half of love, passion, and freedom.
Saint-Saëns, Elgar, Massenet, Bizet, Villoldo.

L’événement Concert de Saint-Saëns à Sheeran Chavroches a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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