Concert de Saint-Saëns à Sheeran Chavroches
vendredi 14 août 2026 · Chavroches
Informations pratiques
Chavroches
Concert de Saint-Saëns à Sheeran
Eglise Saint-Michel Chavroches Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Concert pour violon et violoncelle. Un siècle et demi d’amour, de passion et de liberté.
Saint-Saëns, Elgar, Massenet, Bizet, Villoldo.
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Eglise Saint-Michel Chavroches 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 73 83
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English :
Concerto for Violin and Cello. A century and a half of love, passion, and freedom.
Saint-Saëns, Elgar, Massenet, Bizet, Villoldo.
L’événement Concert de Saint-Saëns à Sheeran Chavroches a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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