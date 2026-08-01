Informations pratiques

Chavroches

Concert de Saint-Saëns à Sheeran

Eglise Saint-Michel Chavroches Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Concert pour violon et violoncelle. Un siècle et demi d’amour, de passion et de liberté.

Saint-Saëns, Elgar, Massenet, Bizet, Villoldo.

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Eglise Saint-Michel Chavroches 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 73 83

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English :

Concerto for Violin and Cello. A century and a half of love, passion, and freedom.

Saint-Saëns, Elgar, Massenet, Bizet, Villoldo.

L’événement Concert de Saint-Saëns à Sheeran Chavroches a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire