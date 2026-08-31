Informations pratiques

Orbigny

Concert de Sainte-Cécile

Salle des fêtes d’Orbigny Orbigny Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 14:30:00

fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :

2026-11-29

Au programme un répertoire varié mêlant œuvres pour harmonie, musiques de films et arrangements de chansons. Le concert débutera à 15h00 et se déroulera en deux parties, avec un entracte d’environ 20 minutes.

Au cours de ce concert, les musiciens de la Lyre Républicaine vous présenteront un programme musical varié comprenant du répertoire écrit spécifiquement pour les harmonies mais aussi des extraits de musiques de films et des arrangements à partir de chansons. Le concert débutera à 15h00. Il se déroulera en 2 parties avec un entracte d’une vingtaine de minutes. .

Salle des fêtes d’Orbigny Orbigny 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 83 31 60 78 pimbert.philippe@orange.fr

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English :

The program features a varied repertoire blending works for wind ensemble, film scores, and song arrangements. The concert will begin at 3:00 p.m. and will consist of two parts, with an intermission of about 20 minutes.

L’événement Concert de Sainte-Cécile Orbigny a été mis à jour le 2026-08-31 par Loches Touraine Châteaux de la Loire