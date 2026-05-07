Concert de Sale Gosse Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin
Concert de Sale Gosse Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin mardi 11 août 2026.
Monflanquin
Concert de Sale Gosse
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du Manoir Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
La Dame du Lac accueille Sale Gosse qui animera la soirée avec un concert en déambulation avant et après la rencontre !
Après 20 ans de scène, ce SaLe Gosse n’a rien perdu de sa fougue, de sa bonne humeur et de sa générosité !
Réservation conseillée si vous souhaitez vous restaurer sur place.
La Dame du Lac accueille Sale Gosse qui animera la soirée avec un concert en déambulation avant et après la rencontre !
Après 20 ans de scène, de concert en concert, ce SaLe Gosse n’a rien perdu de sa fougue, de sa bonne humeur et de sa générosité, on vous l’assure ! Toujours aussi malicieux… Ses textes parfois décapants, tendres, sensuels ou railleurs dévoilent sa lecture du monde.
Le SaLe Gosse la détourne, la chante, la joue en essayant d’y trouver une place, sa place.
Attachant, piquant et poétique, seul sur scène avec sa guitare et sa voix, il ne vous laissera pas indifférent.
Réservation conseillée si vous souhaitez vous restaurer sur place. .
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du Manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85
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English : Concert de Sale Gosse
La Dame du Lac welcomes Sale Gosse, who will liven up the evening with a strolling concert before and after the meeting!
After 20 years on stage, SaLe Gosse has lost none of his enthusiasm, good humor or generosity!
Reservations recommended if you wish to eat on site.
L’événement Concert de Sale Gosse Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Bastides
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