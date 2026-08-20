AGENDA · Nantes
Concert de Sessualità à La Générale, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes
jeudi 10 septembre 2026 · La Générale, Caserne Mellinet · Nantes
Informations pratiques
Concert de Sessualità à La Générale Jeudi 10 septembre, 20h00 La Générale, Caserne Mellinet Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T20:00:00+02:00 – 2026-09-10T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-10T20:00:00+02:00 – 2026-09-10T20:30:00+02:00
Pour finir ce forum des activités en beauté, venez vibrer aux sons de Sessualità pour une soirée rock’n’roll.
Ouvert à tous·tes, gratuit.
La Générale, Caserne Mellinet 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lagenerale-casernemellinet.fr/ »}]
Concert de la Sessualità
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