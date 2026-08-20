Concert de Sessualità à La Générale, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes

Informations pratiques

Concert de Sessualità à La Générale Jeudi 10 septembre, 20h00 La Générale, Caserne Mellinet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T20:00:00+02:00 – 2026-09-10T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-10T20:00:00+02:00 – 2026-09-10T20:30:00+02:00

Pour finir ce forum des activités en beauté, venez vibrer aux sons de Sessualità pour une soirée rock’n’roll.

Ouvert à tous·tes, gratuit.

La Générale, Caserne Mellinet 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lagenerale-casernemellinet.fr/ »}]

Concert de la Sessualità