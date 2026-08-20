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Concert de Sessualità à La Générale, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes

jeudi 10 septembre 2026 · La Générale, Caserne Mellinet · Nantes

Concert de Sessualità à La Générale, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
La Générale, Caserne Mellinet
Adresse
31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Concert de Sessualità à La Générale Jeudi 10 septembre, 20h00 La Générale, Caserne Mellinet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T20:00:00+02:00 – 2026-09-10T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-10T20:00:00+02:00 – 2026-09-10T20:30:00+02:00

Pour finir ce forum des activités en beauté, venez vibrer aux sons de Sessualità pour une soirée rock’n’roll.
Ouvert à tous·tes, gratuit.

La Générale, Caserne Mellinet 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lagenerale-casernemellinet.fr/ »}]
Concert de la Sessualità

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