Concert de Shelf Lives C.A.L.M (FST de Limoges) Limoges

C.A.L.M (FST de Limoges) 123 Avenue Albert Thomas Limoges Haute-Vienne
La Fédération Hiero vous propose de découvrir le groupe canadien Shelf Lives.
Duo punk-noise-électro, le groupe transpire l’insolence, aussi bien dans ses textes que dans son attitude. Ensemble, la chanteuse Sabrina Di Giulio et le guitariste Jonny Hillyard parlent d’effondrement sociétal et d’hyperconsommation avec un sourire déformé. À la croisée entre Sextile et Gilla Band, Shelf Lives ressuscite l’esprit punk.
C.A.L.M (FST de Limoges) 123 Avenue Albert Thomas Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 83 81 16
