Concert de Soulway au Bar Le Phare, Plage de la Source Pornic

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23 21:00:00

Date(s) :

2026-01-23 2026-05-01

Concert au Bar Le Phare avec Soulway, profitez de musique live dans un cadre d’exception !

Le concert :

Un duo de reprises de Soul et Pop Music entièrement acoustique, une musique universelle et fédératrice, nourrie de mélodies intemporelles.

Le lieu :

L’endroit idéal à Pornic pour boire un verre dans un cadre élégant, partager un moment de convivialité ou de rêverie face à l’Atlantique en savourant un jus de fruits, un thé bio ou un cocktail …

La salle en rotonde offre une vue imprenable sur l’océan et se prolonge vers l’extérieur par le ponton. Vous pourrez y déguster selon la saison des verrines salés et/ou sucrés.

Tous les vendredis soir, le Bar Le Phare prend des allures de bar à concert.

Plage de la Source Bar le Phare Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 68 16

English :

Concert at Bar Le Phare with Soulway, enjoy live music in an exceptional setting!

