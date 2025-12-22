Concert de Soulway au Bar Le Phare, Plage de la Source Pornic
Concert de Soulway au Bar Le Phare, Plage de la Source Pornic vendredi 23 janvier 2026.
Concert de Soulway au Bar Le Phare
Plage de la Source Bar le Phare Pornic Loire-Atlantique
Début : 2026-01-23 19:00:00
fin : 2026-01-23 21:00:00
2026-01-23 2026-05-01
Concert au Bar Le Phare avec Soulway, profitez de musique live dans un cadre d’exception !
Le concert :
Un duo de reprises de Soul et Pop Music entièrement acoustique, une musique universelle et fédératrice, nourrie de mélodies intemporelles.
Le lieu :
L’endroit idéal à Pornic pour boire un verre dans un cadre élégant, partager un moment de convivialité ou de rêverie face à l’Atlantique en savourant un jus de fruits, un thé bio ou un cocktail …
La salle en rotonde offre une vue imprenable sur l’océan et se prolonge vers l’extérieur par le ponton. Vous pourrez y déguster selon la saison des verrines salés et/ou sucrés.
Tous les vendredis soir, le Bar Le Phare prend des allures de bar à concert.
Plage de la Source Bar le Phare Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 68 16
English :
Concert at Bar Le Phare with Soulway, enjoy live music in an exceptional setting!
