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AGENDA · Sainte-Marie-du-Mont

Concert de Supersonic Sainte-Marie-du-Mont

vendredi 14 août 2026 · Sainte-Marie-du-Mont

Concert de Supersonic Sainte-Marie-du-Mont

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Sainte-Marie-du-Mont
Ville
50480 Sainte-Marie-du-Mont
Département
Manche
Tarif

Sainte-Marie-du-Mont

Concert de Supersonic

Sainte-Marie-du-Mont Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Pop rock, variétés internationales, touches disco, latino, électro.   .

Sainte-Marie-du-Mont Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 43 96 90 

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English : Concert de Supersonic

L’événement Concert de Supersonic Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Baie du Cotentin

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