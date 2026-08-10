AGENDA · Sainte-Marie-du-Mont
Concert de Supersonic Sainte-Marie-du-Mont
vendredi 14 août 2026 · Sainte-Marie-du-Mont
Informations pratiques
Sainte-Marie-du-Mont
Concert de Supersonic
Sainte-Marie-du-Mont Sainte-Marie-du-Mont Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Pop rock, variétés internationales, touches disco, latino, électro. .
Sainte-Marie-du-Mont Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 43 96 90
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English : Concert de Supersonic
L’événement Concert de Supersonic Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Baie du Cotentin
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