Informations pratiques

Sainte-Marie-du-Mont

Concert de Supersonic

Sainte-Marie-du-Mont Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Pop rock, variétés internationales, touches disco, latino, électro. .

Sainte-Marie-du-Mont Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 43 96 90

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English : Concert de Supersonic

L’événement Concert de Supersonic Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Baie du Cotentin