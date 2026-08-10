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Concert du Duo étincelle Sainte-Marie-du-Mont

jeudi 13 août 2026 · Sainte-Marie-du-Mont

Concert du Duo étincelle Sainte-Marie-du-Mont

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Utah Beach
Ville
50480 Sainte-Marie-du-Mont
Département
Manche
Tarif

Sainte-Marie-du-Mont

Concert du Duo étincelle

Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Variétés françaises et internationales, années 80, pop, rock.   .

Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 53 69 

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English : Concert du Duo étincelle

L’événement Concert du Duo étincelle Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Baie du Cotentin

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