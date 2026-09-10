Concert de Swing 276, Moulin des Longsaults, Brionne
samedi 19 septembre 2026 · Moulin des Longsaults · Brionne
Informations pratiques
Concert de Swing 276 Samedi 19 septembre, 19h30 Moulin des Longsaults Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Apéro-concert au Moulin des Longsaults avec Swing 276, au croisement des influences jazz manouche, musette et chanson française rétro.
Moulin des Longsaults 51 rue Lemarrois, 27800 Brionne Brionne 27800 Eure Normandie 06 60 38 15 09 Le Moulin des Longsaults est un moulin privé bâti en 1838. Ses propriétaires souhaitent le réhabiliter pour y créer un studio résidentiel et un tiers-lieu culturel. Stationnement dans la rue.
Apéro-concert au Moulin des Longsaults avec Swing 276, au croisement des influences jazz manouche, musette et chanson française rétro.
©Joce Hue/Sophie Bordier
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