Exposition sur l’histoire du moulin et le projet de réhabilitation, Moulin des Longsaults, Brionne

Informations pratiques

Exposition sur l’histoire du moulin et le projet de réhabilitation Samedi 19 septembre, 17h00 Moulin des Longsaults Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Découverte extérieure du Moulin des Longsaults avec exposition sur son histoire et le projet de sa réhabilitation.

Moulin des Longsaults 51 rue Lemarrois, 27800 Brionne Brionne 27800 Eure Normandie 06 60 38 15 09 Le Moulin des Longsaults est un moulin privé bâti en 1838. Ses propriétaires souhaitent le réhabiliter pour y créer un studio résidentiel et un tiers-lieu culturel. Stationnement dans la rue.

Découverte extérieure du Moulin des Longsaults avec exposition sur son histoire et le projet de sa réhabilitation.

©Joce Hue/Sophie Bordier