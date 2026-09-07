Conférence de l’architecte du patrimoine Margaux Hallier, Moulin des Longsaults, Brionne

Informations pratiques

Conférence de l’architecte du patrimoine Margaux Hallier Samedi 19 septembre, 17h30 Moulin des Longsaults Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Conférence de l’architecte du patrimoine Margaux Hallier dans le cadre de la découverte extérieure du Moulin des Longsaults.

Moulin des Longsaults 51 rue Lemarrois, 27800 Brionne Brionne 27800 Eure Normandie 06 60 38 15 09 Le Moulin des Longsaults est un moulin privé bâti en 1838. Ses propriétaires souhaitent le réhabiliter pour y créer un studio résidentiel et un tiers-lieu culturel. Stationnement dans la rue.

Conférence de l’architecte du patrimoine Margaux Hallier dans le cadre de la découverte extérieure du Moulin des Longsaults.

©Joce Hue/Sophie Bordier