Concert de Tayc au Zénith, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Informations pratiques

Concert de Tayc au Zénith 15 et 16 avril 2027 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

À partir de 39 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-15T20:00:00+02:00 – 2027-04-15T22:00:00+02:00

Fin : 2027-04-16T20:00:00+02:00 – 2027-04-16T22:00:00+02:00

Après le succès phénoménal de « Fleur Froide » en 2020, certifié disque de diamant avec plus de 600 000 ventes, Tayc s’est imposé comme une figure emblématique du RnB français et le pionnier du mouvement Afrolove.

En 2026, Tayc fait son grand retour avec la sortie de son deuxième album, « JOŸA ». Ce nouvel opus marque un tournant musical majeur : un album placé sous le signe de la joie. L’artiste y pousse encore plus loin son univers en mêlant les forces de sa musique à de nouvelles énergies et sonorités pour faire émerger presque un nouveau genre : la Joy.

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://krumpp.trium.fr/fr/t/-/event/67416 »}]

Retrouvez Tayc sur la scène du Zénith de Nantes pour un show intense et singulier, dont lui seul a le secret.