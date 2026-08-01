Informations pratiques

Saint-Sulpice

Concert de Temple Ensemble à Saint-Sulpice

église Saint-Sulpice Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Temple Ensemble se produit à l'église de Saint-Sulpice pour un concert consacré à la musique classique

Temple Ensemble se produit à l'église de Saint-Sulpice pour un concert consacré à la musique classique. L'ensemble interprète des œuvres de Mozart, Monteverdi, Purcell et Beethoven.

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église Saint-Sulpice 46160 Lot Occitanie poppy.beddoe@icloud.com

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English :

Temple Ensemble is performing at the Church of Saint-Sulpice for a concert dedicated to classical music

L’événement Concert de Temple Ensemble à Saint-Sulpice Saint-Sulpice a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Figeac