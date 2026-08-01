Concert de Temple Ensemble à Saint-Sulpice Saint-Sulpice
mardi 18 août 2026 · Saint-Sulpice
Informations pratiques
Saint-Sulpice
Concert de Temple Ensemble à Saint-Sulpice
église Saint-Sulpice Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Temple Ensemble se produit à l'église de Saint-Sulpice pour un concert consacré à la musique classique
Temple Ensemble se produit à l'église de Saint-Sulpice pour un concert consacré à la musique classique. L'ensemble interprète des œuvres de Mozart, Monteverdi, Purcell et Beethoven.
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église Saint-Sulpice 46160 Lot Occitanie poppy.beddoe@icloud.com
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English :
Temple Ensemble is performing at the Church of Saint-Sulpice for a concert dedicated to classical music
L’événement Concert de Temple Ensemble à Saint-Sulpice Saint-Sulpice a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Figeac