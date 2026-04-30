Concert de Thierry Chapelle Hautmougey La Vôge-les-Bains

Informations pratiques

La Vôge-les-Bains

Concert de Thierry Chapelle

Hautmougey 45 Rue Principale La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 15:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Dans le Cadre du Festival Ô les Bains! , Thierry Chapelle (guitare, voix) propose des chansons faites maison , inspirées de son quotidien, de la nature et de ses engagements. Son répertoire mêle compositions personnelles et reprises (Brassens, Brel, Bourvil…), avec des textes nourris par son parcours. Pour le festival, il présentera aussi deux chansons inspirées de son village d’enfance, Hautmougey.Tout public

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Hautmougey 45 Rue Principale La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 31 75

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English :

As part of the %D4 les Bains! Festival, Thierry Chapelle (guitar, vocals) will perform %AB homemade %BB songs inspired by his daily life, nature, and his causes. His repertoire blends original compositions and covers (Brassens, Brel, Bourvil, etc.), with lyrics drawn from his life experiences. For the festival, he will also perform two songs inspired by the village where he grew up, Hautmougey.

L’événement Concert de Thierry Chapelle La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-24 par OT EPINAL ET SA REGION