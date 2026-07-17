Concert de Toni Caillou, Les champs Libres, Rennes

Informations pratiques

Concert de Toni Caillou Vendredi 2 octobre, 17h30 Les champs Libres Ille-et-Vilaine

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T17:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T17:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

Pierres, machines et vibrations : Toni Caillou façonne une performance sonore unique où l’ardoise devient instrument et dialogue avec boucles, moteurs et samples.

Musicien et artiste sonore rennais, Toni Caillou crée ses propres lithophones en schiste et autres roches, percussions accordées inspirée du gamelan indonésien.

Porté par l’improvisation, son univers brut et hypnotique se vit comme une expérience immersive.

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​Dans le cadre du festival Maintenant.

Les champs Libres 10 Cours des Alliés, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne +33223406600 https://leschampslibres.fr Plus grande bibliothèque de Bretagne, la Bibliothèque des Champs Libres fait partie du réseau des Bibliothèques de Rennes. Elle propose des services pratiques variés et un accès libre à plus de 240000 documents constamment renouvelés et une offre de ressources en ligne. Ses importantes collections anciennes, notamment sur la Bretagne, font référence. Pluralistes et éclectiques, ces ressources sont autant d’outils de culture, de savoirs, de loisirs pour chacun.

Le bâtiment conçu par Christian de Portzamparc propose des espaces aux ambiances variées. Chacune et chacun peut y trouver un lieu à soi pour se divertir, se reposer, jouer, travailler, débattre, apprendre, seul ou avec les autres.

L’entrée est libre et la carte d’abonnement gratuite. Métro stations Gares, Charles de Gaulle Bus arrêts Charles de Gaulle, Gares, Liberté

Biblis en folie 2026

©Luce Roux