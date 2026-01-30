Langres

Concert de trompes de chasse et récitante

Cathédrale Saint-Mammès Langres Haute-Marne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Tout public

Sous les voûtes majestueuses de Cathédrale Saint-Mammès de Langres, laissez-vous emporter par une soirée exceptionnelle où résonneront les trompes de chasse des groupes Le Bien-Aller du Morvan et Le Bien-Aller Lingon, accompagnées par la voix chaleureuse et inspirante de Paule Bertrand.

Entre puissance musicale, récits et émotion, ce concert promet un véritable voyage au cœur des traditions et du patrimoine, dans un cadre à couper le souffle.

Et pour prolonger la fête dans une ambiance conviviale, nous vous invitons à partager un repas à Tour de Navarre, sur réservation.

Au menu

Apéritif

Buffet campagnard

Fromages

Dessert

Le prix inclus le concert et le repas. L’apéritif est offert à toutes les personnes ayant réservé le repas.

Une soirée unique mêlant musique, partage et convivialité… à ne pas manquer !

Si vous souhaitez réservez uniquement le repas à la tour de Navarre, cliquez ici ! .

Cathédrale Saint-Mammès Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 67 67 langres@attractivite52.fr

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English :

L’événement Concert de trompes de chasse et récitante Langres a été mis à jour le 2026-05-21 par Antenne du Pays de Langres