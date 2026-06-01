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Concert de Vibra’Sons PAYSAGES Marmande

Concert de Vibra’Sons PAYSAGES Marmande

Concert de Vibra’Sons PAYSAGES Marmande mardi 16 juin 2026.

Adresse : Église Notre-Dame

Ville : 47200 Marmande

Département : Lot-et-Garonne

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Marmande

Concert de Vibra’Sons PAYSAGES

Église Notre-Dame Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 20:30:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

Concert Vibra’Sons par le Conservatoire Maurice Ravel.
L’église Notre-Dame résonnera des voix du chœur d’adultes du Conservatoire à l’occasion du concert Vibra’Son. PAYSAGES   .

Église Notre-Dame Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 40 89  conservatoire@mairie-marmande.fr

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English : Concert de Vibra’Sons PAYSAGES

Vibra’Sons concert by the Maurice Ravel Conservatory.

L’événement Concert de Vibra’Sons PAYSAGES Marmande a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Val de Garonne

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