Concert La Mère Michel 2.3 au Café Le Commerce Chez les Filles Café Le Commerce Chez Les Filles Marmande
Concert La Mère Michel 2.3 au Café Le Commerce Chez les Filles Café Le Commerce Chez Les Filles Marmande jeudi 18 juin 2026.
Marmande
Concert La Mère Michel 2.3 au Café Le Commerce Chez les Filles
Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Concert La Mère Michel 2.3
Concert La Mère Michel 2.3
Pour une ambiance guinguette moderne !
Artistes de Dordogne, ce duo revisite à sa manière les plus belles chansons françaises, d’hier à aujourd’hui.
De Brel à Stephan Eicher, de Piaf au Véronique Sanson, entrez dans l’univers de LA MERE MICHEL, pour un moment musical, convivial et interactif ! .
Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 08 61
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English : Concert La Mère Michel 2.3 au Café Le Commerce Chez les Filles
Concert La Mère Michel 2.3
L’événement Concert La Mère Michel 2.3 au Café Le Commerce Chez les Filles Marmande a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Val de Garonne
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