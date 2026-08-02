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Concert de violoncelles au passage Pommeraye ! Passage Pommeraye Nantes

dimanche 20 septembre 2026 · Passage Pommeraye · Nantes

Concert de violoncelles au passage Pommeraye ! Passage Pommeraye Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Passage Pommeraye
Adresse
rue de la Fosse, 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 16:00 – 16:30
Gratuit : oui   

Concert de l’ensemble de violoncelles du Conservatoire de Nantes.

Passage Pommeraye Nantes 44000


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