Concert de violoncelles au passage Pommeraye ! Passage Pommeraye Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 16:00 – 16:30

Gratuit : oui

Concert de l’ensemble de violoncelles du Conservatoire de Nantes.

Passage Pommeraye Nantes 44000



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