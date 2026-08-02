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Concert de violoncelles au passage Pommeraye ! Passage Pommeraye Nantes
dimanche 20 septembre 2026 · Passage Pommeraye · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 16:00 – 16:30
Gratuit : oui
Concert de l’ensemble de violoncelles du Conservatoire de Nantes.
Passage Pommeraye Nantes 44000
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