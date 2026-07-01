Concert de Zephira Spézet
dimanche 12 juillet 2026 · Spézet
Informations pratiques
Spézet
Concert de Zephira
Chapelle du Krann Spézet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
A la Chapelle du Krann, le dimanche 12 juillet à 18h
Concert de Zephira
Ensemble de flûtistes professionnels proposant un voyage onirique mêlant le souffle des flûtes et les voix des musiciennes (musique classique et moderne)
Entrée libre .
Chapelle du Krann Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 75 72 48 18
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English :
L’événement Concert de Zephira Spézet a été mis à jour le 2026-06-30 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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