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AGENDA · Spézet

Concert de Zephira Spézet

dimanche 12 juillet 2026 · Spézet

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Chapelle du Krann
Ville
29540 Spézet
Département
Finistère
Tarif

Spézet

Concert de Zephira

Chapelle du Krann Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

A la Chapelle du Krann, le dimanche 12 juillet à 18h
Concert de Zephira
Ensemble de flûtistes professionnels proposant un voyage onirique mêlant le souffle des flûtes et les voix des musiciennes (musique classique et moderne)
Entrée libre   .

Chapelle du Krann Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 75 72 48 18 

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English :

L’événement Concert de Zephira Spézet a été mis à jour le 2026-06-30 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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