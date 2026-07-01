Informations pratiques

Spézet

Concert de Zephira

Chapelle du Krann Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

A la Chapelle du Krann, le dimanche 12 juillet à 18h

Concert de Zephira

Ensemble de flûtistes professionnels proposant un voyage onirique mêlant le souffle des flûtes et les voix des musiciennes (musique classique et moderne)

Entrée libre .

Chapelle du Krann Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 75 72 48 18

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English :

L’événement Concert de Zephira Spézet a été mis à jour le 2026-06-30 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou