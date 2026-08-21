Concert « DEEPER DAN »-Blues, électro-Groove, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

Informations pratiques

Concert « DEEPER DAN »-Blues, électro-Groove Vendredi 18 septembre, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]

Entre vintage et moderne, le groupe Deeper dan nous fait découvrir son univers de manière plus intimiste en Trio, version «showcase», aux teintes plus smooth, électro-groove.