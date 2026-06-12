Informations pratiques

Figeac

Concert déjanté Techno Electroclash à l’Arrosoir

5 rue de Crussol Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Soirée de fermeture de l'Arrosoir !

L'Arrosoir ferme ses portes du 12 juillet au 19 août

Soirée de fermeture de l'Arrosoir !

L'Arrosoir ferme ses portes du 12 juillet au 19 août. Pour finir cette saison en beauté, il accueille Arôme Subtil (Techno Pop Crado), un duo de musique électronique aveyronnais composé de Léa Jamilloux (boîte à rythme et voix) et de Blaise Desjonquères (synthétiseurs et voix). Bouquet garni de débilité, d'amour et de cynisme, Arôme Subtil fait taper du pied sur des gros boum boum et lever les bras sur des sons de synthés cracra. Subtil mélange de rythmes techno, de voix aux arômes pop avec autotune et de textes décalés, le duo aime faire bouger les foules sur les dancefloors en posant une ambiance drôle, décalée et complice.!

Leur premier album studio, Odeur Suspecte, a été auto-produit, auto-enregistré et auto-mixé en janvier 2024.

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5 rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49 contact@larrosoir.org

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English :

L’Arrosoir’s Closing Night!

L’Arrosoir will be closed from July 12 through August 19

L’événement Concert déjanté Techno Electroclash à l’Arrosoir Figeac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Figeac