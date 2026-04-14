Concert d’élèves de Julie Liebon, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet

Concert d’élèves de Julie Liebon Samedi 13 juin, 20h30 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T22:30:00+02:00

Concert des élèves de l’école de Chant et Musique de Muret

Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]

Concert des élèves de l’école de Chant et Musique de Muret concert ecole de musique

aucun