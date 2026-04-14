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Concert d’élèves de Julie Liebon, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet

Concert d’élèves de Julie Liebon, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet

Concert d’élèves de Julie Liebon, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet samedi 13 juin 2026.

Lieu : Café culturel et associatif « La Maison de la Terre »

Adresse : 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet

Ville : 31370 Poucharramet

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Concert d’élèves de Julie Liebon Samedi 13 juin, 20h30 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T22:30:00+02:00

Concert des élèves de l’école de Chant et Musique de Muret

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Concert des élèves de l’école de Chant et Musique de Muret concert ecole de musique

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