CONFÉRENCE GESTICULÉE L’AVANT GÉNOCIDE DES TUTSIS AU RWANDA LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

Poucharramet

CONFÉRENCE GESTICULÉE L’AVANT GÉNOCIDE DES TUTSIS AU RWANDA

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12 22:30:00

Date(s) :

2026-06-12

En 1992-93, j’ai vécu un an au Rwanda. C’était avant , avant le génocide des Tutsis de 1994 (entre 800 000 et 1 million de morts en 3 mois) …

En 1992-93, j’ai vécu un an au Rwanda. C’était avant , avant le génocide des Tutsis de 1994 (entre 800 000 et 1 million de morts en 3 mois) …

En partant de lettres échangées à l’époque, de souvenirs, de la collecte d’informations et de l’impressionnant travail de l’association Survie, je propose un témoignage, une conférence gesticulée sur l’avant-génocide au Rwanda.

J’y mets en scène mon expérience (des savoirs-chauds), apporte des éclairages sur l’histoire (les savoirs-froids), alerte sur la construction du racisme, interpelle sur le rôle des médias, questionne les implications et intérêts de la France au Rwanda, raconte la place d’une jeune coopérante technique dans un pays sous tension. En montrant le déroulé de la mécanique raciste sur une frise chronologique de la fin du XIX ème siècle au 6 avril 1994.

> Avec une contribution de Amnesty International sur la guerre actuelle Rwanda/RDC. .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

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English :

In 1992-93, I spent a year in Rwanda. That was before , before the Tutsi genocide of 1994 (between 800,000 and 1 million dead in 3 months)?

L’événement CONFÉRENCE GESTICULÉE L’AVANT GÉNOCIDE DES TUTSIS AU RWANDA Poucharramet a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE