TIGER ROSE LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

Poucharramet

TIGER ROSE

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19 22:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Deux voix uniques et puissantes, un son brut, sans artifices. TIGER ROSE et son répertoire de chansons originales, intenses et souvent hypnotiques, vous embarque dès les premières mesures.

Vous les aviez adoré en 2023 pour Terre de Blues, ils reviennent !!

Deux voix uniques et puissantes, un son brut, sans artifices. TIGER ROSE et son répertoire de chansons originales, intenses et souvent hypnotiques, vous embarque dès les premières mesures.

Mig et Loretta sont bien connus du circuit Blues Européen qui a déjà vu Loretta and the Bad Kings ne peut avoir oublié le charisme et la sensibilité de la chanteuse, harmoniciste, contrebassiste. Fort de son expérience en tant qu’accompagnateur, à la basse et à la contrebasse, de nombreux performeurs américains, Mig prend ici la guitare et forme avec Loretta un duo déjà acclamé par les critiques. Avec leur troisième album Rock Me ils confirment leur identité forte, entre Blues, Boogie, Country et Folk. Une écriture soignée et sensible, qui une fois sur scène ne laisse aucun doute sur son dessin ultime vous faire danser. 0 .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

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English :

Two unique, powerful voices, a raw, unadorned sound. TIGER ROSE’s repertoire of intense, often hypnotic, original songs draws you in from the very first bars.

L’événement TIGER ROSE Poucharramet a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE