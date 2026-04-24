Conférence Gesticulée « l’avant génocide des tutsis au Rwanda », Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet

Conférence Gesticulée « l’avant génocide des tutsis au Rwanda » Vendredi 12 juin, 20h30 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T22:30:00+02:00

En 1992-93, j’ai vécu un an au Rwanda. C’était « avant », avant le génocide des Tutsis de 1994 (entre 800 000 et 1 million de morts en 3 mois) …

En partant de lettres échangées à l’époque, de souvenirs, de la collecte d’informations et de l’impressionnant travail de l’association Survie, je propose un témoignage, une conférence gesticulée sur l’avant-génocide au Rwanda.

J’y mets en scène mon expérience (des savoirs-chauds), apporte des éclairages sur l’histoire (les savoirs-froids), alerte sur la construction du racisme, interpelle sur le rôle des médias, questionne les implications et intérêts de la France au Rwanda, raconte la place d’une jeune coopérante technique dans un pays sous tension. En montrant le déroulé de la mécanique raciste sur une frise chronologique de la fin du XIX ème siècle au 6 avril 1994.

Avec une contribution de Amnesty International sur la guerre actuelle Rwanda/RDC.

Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]

Conférence gesticulée mêlant souvenirs, lettres et analyse historique pour éclairer l’avant-génocide des Tutsis au Rwanda. Entre récit personnel et décryptage politique. tutsis rwanda