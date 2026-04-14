Concert Tiger Rose, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet

Concert Tiger Rose Vendredi 19 juin, 20h30 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne

6/9 : adhérents, 9/12 : abonnées, Gratuit : – 20 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T20:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T20:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:30:00+02:00

Vous les aviez adoré en 2023 pour Terre de Blues, ils reviennent !!

Deux voix uniques et puissantes, un son brut, sans artifices. TIGER ROSE et son répertoire de chansons originales, intenses et souvent hypnotiques, vous embarque dès les premières mesures.

Mig et Loretta sont bien connus du circuit Blues Européen : qui a déjà vu « Loretta and the Bad Kings » ne peut avoir oublié le charisme et la sensibilité de la chanteuse, harmoniciste, contrebassiste. Fort de son expérience en tant qu’accompagnateur, à la basse et à la contrebasse, de nombreux performeurs américains, Mig prend ici la guitare et forme avec Loretta un duo déjà acclamé par les critiques. Avec leur troisième album « Rock Me » ils confirment leur identité forte, entre Blues, Boogie, Country et Folk. Une écriture soignée et sensible, qui une fois sur scène ne laisse aucun doute sur son dessin ultime : vous faire danser.

Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]

Deux voix uniques et puissantes, un son brut, sans artifices. TIGER ROSE et son répertoire de chansons originales, blues, intenses et souvent hypnotiques, vous embarque dès les premières mesures. concert blues concert

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