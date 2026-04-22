Le Croisic

Concert Denez Prigent Toenn-Vor

Place d’Armes Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:00:00

fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Toenn-Vor ( Toit de mer ) est le neuvième album de Denez, dédié aux chants maritimes bretons. Entre tradition et expérimentations électroniques, il propose un voyage musical inédit, où gwerzioù, complaintes et balades se côtoient en breton et en français.

Accompagné de musiciens prestigieux, Denez transforme chaque morceau en une expérience émotive et poétique, faisant résonner la mémoire de la mer avec une modernité vibrante.



Concert gratuit .

Place d’Armes Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr

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English :

L’événement Concert Denez Prigent Toenn-Vor Le Croisic a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44