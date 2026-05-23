Tonnerre

Concert des 10 ans

Eglise Saint-Pierre Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L’association pour le Rayonnement de l’Eglise Saint-Pierre de Tonnerre vous invite à fêter ses 10 ans d’existence. Avec la participation des élève et des professeurs du Conservatoire de Musique et de Dans du Tonnerrois et de l’Académie de Musique Ancienne de Tonnerre. .

Eglise Saint-Pierre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert des 10 ans

L’événement Concert des 10 ans Tonnerre a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois