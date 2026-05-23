Concert des 10 ans Tonnerre
Concert des 10 ans Tonnerre dimanche 7 juin 2026.
Tonnerre
Concert des 10 ans
Eglise Saint-Pierre Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
L’association pour le Rayonnement de l’Eglise Saint-Pierre de Tonnerre vous invite à fêter ses 10 ans d’existence. Avec la participation des élève et des professeurs du Conservatoire de Musique et de Dans du Tonnerrois et de l’Académie de Musique Ancienne de Tonnerre. .
Eglise Saint-Pierre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert des 10 ans
L’événement Concert des 10 ans Tonnerre a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
À voir aussi à Tonnerre (Yonne)
- Faisons connaissance avec la forêt Tonnerroise Tonnerre 23 mai 2026
- Conférence La RDA dans le monde la solidarité socialiste comme réponse à l’isolement Rue François Mitterrand Tonnerre 23 mai 2026
- Conférence de Sandrine Kott La RDA dans le monde Rue François Mitterrand Tonnerre 23 mai 2026
- Conférence de Sandrine Kott Salle Marland Tonnerre 23 mai 2026
- Conférence La RDA dans le monde Salle Marland Tonnerre 23 mai 2026