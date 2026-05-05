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Concert des Amis de l’Orgue à l’Eglise Saint-Vincent Bagnères-de-Bigorre

Concert des Amis de l’Orgue à l’Eglise Saint-Vincent Bagnères-de-Bigorre dimanche 21 juin 2026.

Lieu : à l'Eglise Saint-Vincent

Adresse : BAGNERES-DE-BIGORRE

Ville : 65200 Bagnères-de-Bigorre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Bagnères-de-Bigorre

Concert des Amis de l’Orgue

à l’Eglise Saint-Vincent BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Concert avec Jean-Paul Lécot, organiste au Sanctuaire de Lourdes. Libre participation.
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à l’Eglise Saint-Vincent BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie   contact@orgue-bagneres.fr

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English :

Concert with Jean-Paul Lécot, organist at the Sanctuaire de Lourdes. Free participation.

L’événement Concert des Amis de l’Orgue Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-05 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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