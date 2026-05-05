Concert des Amis de l’Orgue à l’Eglise Saint-Vincent Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Concert des Amis de l’Orgue

à l’Eglise Saint-Vincent BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Concert du marché avec Marc Meyraud, organiste du Sacré-Coeur de Lourdes. Libre participation.

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à l’Eglise Saint-Vincent BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@orgue-bagneres.fr

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English :

Market concert with Marc Meyraud, organist at Sacré-Coeur de Lourdes. Free participation.

L’événement Concert des Amis de l’Orgue Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-05 par Pôle du Tourmalet |CDT65