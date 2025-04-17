Concert des Bosselles Nouvelles à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Concert des Bosselles Nouvelles à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 21:00:00

fin : 2026-06-20 22:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Voyagez au rythme des sonorités brésiliennes le temps d’une soirée musicale et chaleureuse sur les rives de l’Èvre.

La Drain’Guette vous donne rendez-vous sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais pour une escale ensoleillée au cœur des Mauges. Ce site arboré, situé sur les parcours de La Loire à Vélo et de la randonnée Au fil de l’Èvre , offre un cadre apaisant pour découvrir de nouveaux horizons musicaux. Pour cette soirée en participation libre, l’ambiance promet d’être à la fois douce et entraînante.

À l’affiche, le groupe Les Bosselles Nouvelles investit la scène de 21h à 22h30 pour interpréter un répertoire de chansons brésiliennes. Pendant que les mélodies transportent les auditeurs, les enfants peuvent profiter pleinement du parc à gosses et de ses jeux. La guinguette continue de proposer ses boissons et planches de produits locaux pour accompagner ce moment de détente.

Côté restauration, le foodtruck Food Lulu sera présent pour préparer des galettes et des crêpes sur place. Cette offre gourmande complète parfaitement la convivialité du lieu, permettant aux visiteurs de dîner au bord de l’eau avant de se laisser porter par les rythmes du Brésil. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Travel to the rhythm of Brazilian sounds for a warm, musical evening on the banks of the river Èvre.

L’événement Concert des Bosselles Nouvelles à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges