Concert des Canaillous Chantants, Église Saint-Martin, Marcé-sur-Esves

Informations pratiques

Concert des Canaillous Chantants Samedi 19 septembre, 19h45 Église Saint-Martin Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:45:00+02:00 – 2026-09-19T21:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:45:00+02:00 – 2026-09-19T21:15:00+02:00

L’harmonie des voix et la dynamique du collectif.

Les Canaillous Chantants vous emmèneront redécouvrir des pépites de la chanson française de toutes les époques, et feront vibrer la belle voix de l’église Saint-Martin.

Église Saint-Martin 12 rue des Quatre-Ponts 37160 Marcé-sur-Esves Marcé-sur-Esves 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire L’église Saint-Martin est un édifice qui porte la marque des différents siècles traversés dans la nef du XIe siècle, l’abside du XIIe siècle, les chapiteaux des XIIe et XIIIe siècles et la chapelle seigneuriale du XVe siècle, baignés dans la lumière des vitraux du XXIe siècle.

Les vitraux monolithique sont des peintures sur verre thermoformé résolument modernes. Ils ont été créés par Norbert Pagé et l’Atelier Debitus de Tours.

Cet écrin de pierre et de verre possède une voix formidable qui sublime celle des chanteurs et des instruments.

Nous vous invitons à découvrir cet écrin en écoutant la chorale tous en cœur pour le patrimoine.

L’harmonie des voix et la dynamique du collectif.

© Les Canaillous Chantants