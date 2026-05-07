Concert des chœurs Projektchor rezatcANtus d’Ansbach et Errepika-Denbora Pasa d’Anglet Rue Amédée Dufourg Anglet
Concert des chœurs Projektchor rezatcANtus d’Ansbach et Errepika-Denbora Pasa d’Anglet Rue Amédée Dufourg Anglet samedi 6 juin 2026.
Anglet
Concert des chœurs Projektchor rezatcANtus d’Ansbach et Errepika-Denbora Pasa d’Anglet
Rue Amédée Dufourg Eglise Saint-Léon Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
A l’occasion de leur échange franco-allemand, les chœurs Projecktchor rezatcANtus (direction Thorsten Rascher) d’Ansbach et Errepika-Denbora Pasa (direction Robert Estagnan) d’Anglet donnent un concert commun autour d’un répertoire sur le thème de l’Europe, où les voix a cappella occupent une place essentielle mêlant chants sacrés et chants traditionnels d’ici et d’ailleurs.
Concert donné à l’occasion de l’échange de choristes organisé du 2 au 7 juin 2026 dans le cadre du jumelage entre Anglet et Ansbach, qui fait suite à une première rencontre réalisée en mai 2024 où le chœur Errepika avait été chaleureusement accueilli dans la cité franconienne par le chœur Die Hennenbacher, constitutif du Projecktchor rezatcANtus. .
Rue Amédée Dufourg Eglise Saint-Léon Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine errepikadenborapasa@gmail.com
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English : Concert des chœurs Projektchor rezatcANtus d’Ansbach et Errepika-Denbora Pasa d’Anglet
L’événement Concert des chœurs Projektchor rezatcANtus d’Ansbach et Errepika-Denbora Pasa d’Anglet Anglet a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Anglet
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