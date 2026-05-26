Concert des Choeurs rue Aristide Briand Souvigny

Souvigny

Concert des Choeurs

rue Aristide Briand Espace Saint Marc Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:00:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

L’École de Musique Communautaire présente un concert exceptionnel avec chœur mixte, chœur d’enfants et piano. Direction Bertrand Dutour de Salvert.

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rue Aristide Briand Espace Saint Marc Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 09 99

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English :

The École de Musique Communautaire presents an exceptional concert with mixed choir, children?s choir and piano. Conducted by Bertrand Dutour de Salvert.

L’événement Concert des Choeurs Souvigny a été mis à jour le 2026-05-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région