Conférence Le tombeau du bâtard de Bourbon un témoignage médiéval fascinant Eglise prieurale Souvigny

Souvigny

Conférence Le tombeau du bâtard de Bourbon un témoignage médiéval fascinant

Eglise prieurale 4 place Aristide Briand Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Cette conférence vous invite à plonger au cœur d’une enquête où archéologie et histoire de l’art dialoguent pour faire revivre un personnage et son époque. Une redécouverte captivante, portée par Pascale Chevalier, Arlette Maquet et Daniele Rivoletti.

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Eglise prieurale 4 place Aristide Briand Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 07 66

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English :

This conference invites you to plunge into the heart of an investigation where archaeology and art history come together to bring to life a character and his era. A captivating rediscovery by Pascale Chevalier, Arlette Maquet and Daniele Rivoletti.

L’événement Conférence Le tombeau du bâtard de Bourbon un témoignage médiéval fascinant Souvigny a été mis à jour le 2026-05-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région