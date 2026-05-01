Conférence Le tombeau du bâtard de Bourbon un témoignage médiéval fascinant Eglise prieurale Souvigny
Conférence Le tombeau du bâtard de Bourbon un témoignage médiéval fascinant Eglise prieurale Souvigny samedi 30 mai 2026.
Souvigny
Conférence Le tombeau du bâtard de Bourbon un témoignage médiéval fascinant
Eglise prieurale 4 place Aristide Briand Souvigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Cette conférence vous invite à plonger au cœur d’une enquête où archéologie et histoire de l’art dialoguent pour faire revivre un personnage et son époque. Une redécouverte captivante, portée par Pascale Chevalier, Arlette Maquet et Daniele Rivoletti.
.
Eglise prieurale 4 place Aristide Briand Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 07 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This conference invites you to plunge into the heart of an investigation where archaeology and art history come together to bring to life a character and his era. A captivating rediscovery by Pascale Chevalier, Arlette Maquet and Daniele Rivoletti.
L’événement Conférence Le tombeau du bâtard de Bourbon un témoignage médiéval fascinant Souvigny a été mis à jour le 2026-05-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Souvigny (Allier)
- Exposition collective Passage Jardin des Ateliers du Chapeau Rouge Souvigny 30 mai 2026
- Exposition collective Le Cavalier rouge Souvigny 30 mai 2026
- Concert Col Canto Souvigny 31 mai 2026
- Fête de la Saint Jean Souvigny 27 juin 2026
- Nuit des églises Souvigny 3 juillet 2026