Concert des deux chorales Place de la Liberté Verdun-sur-le-Doubs dimanche 14 juin 2026.

Verdun-sur-le-Doubs

Concert des deux chorales

Place de la Liberté Eglise Saint Jean Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14 20:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Concert Chorale La Clé des Chants dirigée par Jean-Charles Chicco, et la Chorale Les Tongues Joviales de Chaussin dirigée par François Ponsot. Un répertoire varié pour un après-midi musical à ne pas manquer à l’Eglise Saint Jean à Verdun-Ciel. .

Place de la Liberté Eglise Saint Jean Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 82 31 92

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English : Concert des deux chorales

L’événement Concert des deux chorales Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-06-08 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III