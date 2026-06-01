Marché des producteurs Halle de Verdun-Ciel Verdun-sur-le-Doubs

Verdun-sur-le-Doubs

Marché des producteurs

Halle de Verdun-Ciel 17 Rue de Verdun Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 16:00:00

fin : 2026-06-19 20:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Venez découvrir le savoir-faire de nos producteurs et artisans locaux lors du marché des producteurs le 19 juin 2026 de 16h à 20h à la Halle de Verdun-Ciel. Ce marché est organisé par Groupama. .

Halle de Verdun-Ciel 17 Rue de Verdun Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 74 50 32 34

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English : Marché des producteurs

L’événement Marché des producteurs Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-06-09 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III