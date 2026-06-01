Concert des Fêtes de Tarbes Joseph Haydn TARBES Tarbes

Tarbes

Concert des Fêtes de Tarbes Joseph Haydn

TARBES 44 rue Larrey Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Pour ce concert organisé dans le cadre des Fêtes de Tarbes, le Chœur de Tarbes Hautes-Pyrénées dirigé par Christian Nadalet rejoint l’Ensemble Instrumental de Tarbes Hautes-Pyrénées, directeur musical Emmanuel Petit, pour la Missa In Tempore Belli Paukenmesse de Joseph Haydn.

SOPRANO Sara Brunel

MEZZO-SOPRANO Eloïse Cénac-Morthé

TÉNOR Patrick Garayt

BASSE Mickael Guedj

DIRECTION Emmanuel Petit

Réservation par téléphone

> Billetterie Théâtre Les Nouveautés 05 62 93 30 93 (9h à 13h et 14h à 17h lundi au vendredi 05 62 93 30 93)

> Billetterie Pari 05 62 51 12 00 (14h à 18h mardi au samedi 05 62 51 12 00)

Places à récupérer du 15 au 20 juin. Au delà du 20 juin, les réservation seront annulées.

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TARBES 44 rue Larrey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 93 30 93

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English :

For this concert organized as part of the Fêtes de Tarbes, the Ch?ur de Tarbes Hautes-Pyrénées conducted by Christian Nadalet joins the Ensemble Instrumental de Tarbes Hautes-Pyrénées, musical director Emmanuel Petit, for Joseph Haydn’s Missa In Tempore Belli Paukenmesse .

SOPRANO: Sara Brunel

MEZZO-SOPRANO: Eloïse Cénac-Morthé

Tenor: Patrick Garayt

BASS: Mickael Guedj

MANAGEMENT: Emmanuel Petit

Reservations by phone

> Théâtre Les Nouveautés box office: 05 62 93 30 93 (9am to 1pm and 2pm to 5pm ? Monday to Friday 05 62 93 30 93)

> Pari box office: 05 62 51 12 00 (2pm to 6pm ? Tuesday to Saturday 05 62 51 12 00)

Tickets available from June 15 to 20. After June 20, reservations will be cancelled.

L’événement Concert des Fêtes de Tarbes Joseph Haydn Tarbes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Tarbes|CDT65