Concert des orchestres à l’école des villes de Bègles (33) et de Trélazé (49) Parc Montsouris Paris
Concert des orchestres à l’école des villes de Bègles (33) et de Trélazé (49) Parc Montsouris Paris mardi 2 juin 2026.
Depuis 2012, l’association Orchestre à l’École propose aux orchestres à l’école, de toute la France de jouer, sous un kiosque à musique parisien. Ces journées permettent aux jeunes musiciens de rencontrer d’autres orchestres et d’interpréter une œuvre commune devant le public parisien.
Le mardi 2 juin ce seront un centaine de jeunes des orchestres des villes de Bègles (33) et de Trélazé (49) qui viendront montrer tout leur savoir faire et partager leur énergie autour d’un concert mêlant musiques de films et musiques actuelles.
Concert des orchestres à l’école des villes de Bègles (33) et de Trélazé (49)
Le mardi 02 juin 2026
de 16h30 à 17h30
gratuit Tout public. A partir de 1 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-02T19:30:00+02:00
fin : 2026-06-02T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-02T16:30:00+02:00_2026-06-02T17:30:00+02:00
Parc Montsouris 2, rue Gazan 75014 Paris
+33144490258 evenementiel@orchestre-ecole.com https://www.facebook.com/OrchestrealEcole/ https://www.facebook.com/OrchestrealEcole/
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