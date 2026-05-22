Concert des orchestres à l’école des villes de Saint-Benoît-la-Forêt (37) et de Flixecourt (80) Parc Montsouris Paris

Depuis 2012, l’association Orchestre à l’École propose aux orchestres à l’école, de toute la France de jouer, sous un kiosque à musique parisien. Ces journées permettent aux jeunes musiciens de rencontrer d’autres orchestres et d’interpréter une œuvre commune devant le public parisien.

Le lundi 15 juin, sous le kiosque à musique du parc Montsouris, ce seront une cinquantaine de jeunes des orchestres des villes de Saint-Benoît-la-Forêt (37) et de Flixecourt (80) qui viendront montrer tout leur savoir faire et partager leur énergie autour d’un concert mêlant musiques de films et musiques actuelles.

Concert des orchestres à l’école des villes de Saint-Benoît-la-Forêt (37) et de Flixecourt (80)

Le lundi 15 juin 2026

de 16h30 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-15T19:30:00+02:00

fin : 2026-06-15T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-15T16:30:00+02:00_2026-06-15T17:30:00+02:00

Parc Montsouris 2, rue Gazan 75014 Paris

+33144490258 evenementiel@orchestre-ecole.com https://www.facebook.com/OrchestrealEcole/ https://www.facebook.com/OrchestrealEcole/



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