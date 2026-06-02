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SHINE : Atelier & théâtre-forum Bercy Encore Paris

SHINE : Atelier & théâtre-forum Bercy Encore Paris

SHINE : Atelier & théâtre-forum Bercy Encore Paris samedi 6 juin 2026.

Lieu : Bercy Encore

Adresse : 5, boulevard Poniatowski

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : <p>La réservation est nécessaire pour participer à l'atelier de 19h mais la représentation du théâtre forum est en accès libre. </p>

Du jardin au vêtement, une invitation à questionner nos usages et imaginer ensemble des alternatives plus durables

Cet évènement constitue l’avant-première du projet SHINE de la compagnie Nice to meet You! Il s’inscrira également dans la manifestation “Rendez-vous aux jardins”

Explorez notre rapport au vivant et à la consommation à travers un atelier participatif autour de la mode et de l’écologie, suivi d’un théâtre‑forum interactif.
Le samedi 06 juin 2026
de 20h30 à 22h00
Le samedi 06 juin 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit

La réservation est nécessaire pour participer à l’atelier de 19h mais la représentation du théâtre forum est en accès libre. 

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T20:30:00+02:00;2026-06-06T20:30:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00

Bercy Encore 5, boulevard Poniatowski  75012 RDV au niveau du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers pour l’atelier et dans la Rotonde voisine pour le théâtre-forumParis
+33650935201 hello@leplantb.org


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