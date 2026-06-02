SHINE : Atelier & théâtre-forum Bercy Encore Paris

Du jardin au vêtement, une invitation à questionner nos usages et imaginer ensemble des alternatives plus durables

Cet évènement constitue l’avant-première du projet SHINE de la compagnie Nice to meet You! Il s’inscrira également dans la manifestation “Rendez-vous aux jardins”

Inscription gratuite mais avec places limitées pour l’atelier qui aura lieu à 19h dans le jardin du tiers-lieu Bercy encore – RDV au niveau du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers .

du Entrée libre et gratuite pour la session de théâtre forum qui aura lieu dans la Rotonde à 20h30, bâtiment voisin du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers au sein du tiers-lieu Bercy encore !

Explorez notre rapport au vivant et à la consommation à travers un atelier participatif autour de la mode et de l’écologie, suivi d’un théâtre‑forum interactif.

Le samedi 06 juin 2026

de 20h30 à 22h00

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

La réservation est nécessaire pour participer à l’atelier de 19h mais la représentation du théâtre forum est en accès libre.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T20:30:00+02:00;2026-06-06T20:30:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00

Bercy Encore 5, boulevard Poniatowski 75012 RDV au niveau du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers pour l’atelier et dans la Rotonde voisine pour le théâtre-forumParis

+33650935201 hello@leplantb.org



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